الملك لرئيس وزراء ماليزيا : أتاحت الزيارة تعزيز العلاقات وتحقيق تطلعات شعبينا

المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير لدولة داتوء سري محمد نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا، إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ ماليزيا فيما يلي نصها:

دولة داتوء سري محمد نجيب تون عبدالرزاق حفظه الله

رئيس وزراء ماليزيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نقدم لدولتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

دولة الرئيس .. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز علاقاتنا الثنائية في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالحنا، ويُحقق تطلعات شعبينا الشقيقين والأمن والسلم الدوليين .

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الماليزي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار .. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا .

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية







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