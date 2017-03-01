المواطنون يتساءلون عن موعد إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

المواطن – الرياض

يترقب المواطنون انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل في برنامج حساب المواطن، حيث ينتظر الكثير البدء في الانتقال إلى المراحل التالية من تحديد الأولوية والاستحقاق من أجل التمهيد لصرف الدعم المستحق، في برنامج حساب المواطن في الفترة المقبلة، وسط تساؤلات عن موعد إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق.

وطبقاً للجدول الزمني فإن المرحلة الأولى والتي كانت قد بدأت في الأول من فبراير الحالي هي مجرد فترة التسجيل كما أنها فترة جمع المعلومات اللازمة من أجل التحقق ومراجعة بيانات المواطنين المسجلين في البرنامج طبقاً للجدول المعلن.

الإعلان خلال أيام

وكشف مدير برنامج حساب المواطن قبل أيام أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر إرسال رسالة نصية على الجوال لكافة المواطنين، تتضمن الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق وذلك بناءً على كافة المعلومات المقدمة في فترة التسجيل في حساب المواطن.

ومن المقرر عقب تحديد الأهلية والاستحقاق أن يتم تحديد المبلغ النقدي الذي تم تخصيصه لكل أسرة حسب الظروف الخاصة بها مع كافة الشروط التي تم إعلانها ومنها الدخل الشهري للأسرة مع عدد الأفراد ومعدلات الاستهلاك الرشيد وغيرها.

الرفع للمقام السامي

ومن المقرر أيضاً أن يتم الرفع إلى المقام السامي وذلك قبل الأول من مايو المقبل من أجل البدء في صرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم في برنامج حساب المواطن وذلك طبقاً لتصريح سابق للمشرف على البرنامج ماجد العصيمي.

الجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج حساب المواطن مستمر حالياً ويزداد عدد المسجلين في البرنامج حتى الآن، حيث شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء ويليها مرحلة الأهلية وبعدها مرحلة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن.

تفاصيل آخر الإحصائيات

وكانت آخر إحصائية لعملية التسجيل في برنامج حساب المواطن قد أظهرت أن قرابة 11 مليون شخص قد سجلوا في الحساب حتى ظهر أمس الثلاثاء.

وكشف المركز الإعلامي في برنامج حساب المواطن أن مجموع المسجلين بلع 10،801،791 شخصاً فيما بلغ عدد التابعين لهم 7،666،883 ، والمستفيدين الرئيسيين 3،134،908 ، وذلك مع انتهاء يوم الاثنين الماضي.

وبيّن المركز أن 1،658،861 مستفيداً رئيسياً رب أسرة سجل في البوابة ، والتابعون لهم 6،043،362 ، بما مجموعه 7،702،223، وشكل حاملو بطاقات التنقل 1،056 رب أسرة والتابعون لهم 4،673 ، بما مجموعه 5،729 ، و1،108 أفراد مستقلين ، بينما بلغت أعداد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين 8،222 والتابعين لهن 17،404 بما مجموعه 25،626 شخصاً .