النصر يراقب محترف الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مُطلعة أن نادي النصر يريد التعاقد مع محترف نادي الهلال، المهاجم السوري عمر خريبين، المُعار إلى صفوف الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي من فريق الظفرة الإماراتي.

وأوضحت بحسب العربية.نت أن شرفي نصراوي قام بالتفاوض مع خريبين وأبلغه برغبته في استقطابه إلى النادي الأصفر، من أجل تعزيز خط هجومه ابتداء من مطلع الموسم الجديد.

وأشارت: “الشرفي النصراوي طلب من اللاعب السوري الرد سريعًا كي يتسنى له تقريب وجهات النظر والاتفاق مع ناديه الإماراتي، قبل إتمام الصفقة وإعلانها بشكل رسمي”.

وكانت الإدارة الهلالية قد أبدت رغبتها الجادة في شراء عقد خربين، واستمراره بشكل دائم ضمن صفوف الفريق، وأبلغت اللاعب برغبتها في استمراره والدفاع عن ألوان فريقها خلال مواسمه المقبلة، فيما لم تحدد بعد قيمة ومدة العقد الجديد في انتظار موافقته وإدارة ناديه الظفرة الإماراتي.