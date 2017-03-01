النصر يزفّ نبأً سارًّا لجماهيره !

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي النصر بشكل رسمي إنهاء قضية محترف الفريق السابق، الإكوادوري ارماندو ويلا، والتي كانت إحدى القضايا المُحالة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كاشفة أن عضو شرف العالمي شرف الحريري قام بتغطية مبلغ هذه القضية.

وقال حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “أغلقت إدارة نادي النصر بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الأكوادوري أرماندو ويلا والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا”.

وأضاف: “وتكفل عضو هيئة اعضاء الشرف المهندس شرف الحريري بتغطية مبلغ هذه القضية . وقد ثمّنت إدارة النادي للمهندس شرف هذه البادرة التي لا تستغرب منه”.