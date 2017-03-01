انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني

المواطن – وكالات

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بنمو الإنتاج الأمريكي الذي أدى إلى زيادة الضغوط على السوق برغم أن خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واصل دعم الأسعار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 53.86 دولار للبرميل بحلول الساعة (07:23). ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 56.38 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر إعلانها في الساعة (15:30 بتوقيت جرينتش) اليوم.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من ألا يكون نمو الطلب كافياً لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.