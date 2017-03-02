انطلاق مبادرة “زائد ناقص” لخفض السمنة في المملكة.. تعرف على الشروط والجوائز

المواطن – نوف العايد – الشرقية

تستقبل المبادرة الوطنية “زائد ناقص” المشاركين في المسابقة الخاصة بخفض معدلات السمنة بالمملكة وذلك عبر إطلاق أضخم برنامج وطني صحي لعلاج السمنة في المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الراعي الرئيس للمبادرة.

وأبان الأمير عبدالرحمن بن فيصل أن المبادرة ستطلق هذا البرنامج الاجتماعي الصحي الترفيهي لعلاج السمنة بهدف تقديم يد العون وطوق النجاة لكل إنسان مصاب بهذا المرض الخطير حيث سنقوم بشكل مباشر على منحه التعزيز والدعم والتشجيع اللازم لتقوية عزائمه وإرادته ليبدأ بالتغيير للأفضل.

وقال المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل العزام ، إن البرنامج سيبدأ بجملة أهداف مركزية يأتي في أولويتها علاج مرض السمنة ومساعدة المصابين في الوصول للوزن الطبيعي الآمن , كذلك إقامة برنامج تلفزيوني ترفيهي بالتعاون مع القناة السعودية الأولى حيث سيعرض 26 حلقة في المرحلة الأولى خلال ستة أشهر وسيكون العلاج مجانياً مع رصد جوائز كبرى لتشجيع المرضى بالسمنة على الانضمام لهذا البرنامج , وتسليط الضوء على مدى التقدم الطبي والرياضي في المملكة , وتوعية وتعريف المجتمع بالجهات المتخصصة في علاج السمنة , وتوعية ومناصحة مرضى السمنة عبر أنشطة البرنامج , أضافة إلى تقديم برنامج صحي توعوي ترفيهي للمجتمع , يرافقه معلومات طبية محلية , ودولية ومدونات حول مرض السمنة .

وألمح إلى أن البرنامج يدعو المستشفيات والمراكز الصحية والرياضية المتخصصة إلى جانب دعوة شركات الدواء الكبيرة للمشاركة في هذا البرنامج الوطني الصحي وذلك للعمل بحس وطني وبشكل مباشر وبطريقة فعالة لعلاج المصابين بهذا المرض , وذلك عبر إقامة منافسة بين المصابين بحيث يضم كل مركز مشارك في البرنامج مجموعة من مرضى السمنة بحيث تقدم هذه المراكز كل ما لديها من كفاءة وخبرة وقدرة لعلاج المجموعة المنتسبة معهم وسيكون العلاج كاملاً بشكل مجاني لمرضى السمنة وذلك رغبة من هذه النخبة المعالجة في عمل الخير وإنقاذ المصابين من هذا الداء.

ومن الأنشطة التي سيتضمنها البرنامج النشاط الرياضي والترفيهي إلى جانب الصحي وذلك في قالب اجتماعي ترفيهي عبر فقرات منوعة من ألعاب القوى والتحدي في مواقع متخصصة سيتم إعدادها بأجهزة ألعاب وأدوات آمنة بهدف تشجيع المشاركين ورفع معنوياتهم وإعطائهم المزيد من مشاعر الحماس والرغبة بتحقيق النجاح , حيث سيتم نقل هذه الفقرات عبر حلقات البث التلفزيوني الذي سيغطي جميع أحداث البرنامج.

وعن شروط المسابقة أوضح أن شروطها تتضمن ألا يقل عمر المشترك عن ستة عشر عاماً , وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيماً إقامة نظامية سارية المفعول , وأن يكون قادراً على المشي والحركة وألا يتعارض وضعه الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية و ألا يقل وزنه عن 120 كيلو غراماً.

وكشف عن قيمة الجوائز الممنوحة للمتسابقين بحيث يحصل المركز الأول على مبلغ 50 ألف ريال واشتراك في ناد رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والمركز الثاني 25 ألف ريال واشتراك في ناد رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والثالث 20 ألف ريال واشتراك في ناد رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والرابع 15 ألف ريال مع اشتراك في ناد رياضي والحصول على جهاز رياضي متكامل والخامس 10 آلاف ريال واشتراك في ناد رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والسادس 5 آلاف ريال واشتراك في ناد رياضي لمدة عام كما سيتم في آخر المرحلة إقامة حفل تكريم للداعمين والمشاركين كما تدعو المبادرة الجميع للمشاركة و الالتحاق بالبرنامج والتسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (هنا).