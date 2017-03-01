بادرة محترف الاتحاد تحظى بإشادة الجماهير

المواطن ـ محمد سلام

امتدحت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي محترف نادي الاتحاد، النجم الكويتي فهد الأنصاري، وذلك بعدما أعلن أن الأيام المقبلة ستشهد القيام بعمل مشروع خيري يتعلق بالأيتام في قارة أفريقيا، مؤكدين أن “سقراط” مثال للاعب المنضبط بمستواه وأخلاقه العالية.

وكان الأنصاري قد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “الأيام القادمة سأعلن عن مشروع خيري نشارك فيه جميعا، المشروع يتعلق بالأيتام في أفريقيا بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي – لجنة القارة الأفريقية، جاهزين؟”.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر اتحادية أن إدارة العميد تقدمت بعرض للاعب الكويتي يحوي ميزات جديدة عن العروض السابقة التي كانت بصيغة شفهية مع وكيل اللاعب عبدالله جاسم، وأشارت إلى أن الإدارة الاتحادية تريد بقاء سقراط اتحادياً لأطول فترة ممكنة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الفريق الفنية، نظير المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ مجيئه للعميد مطلع هذا الموسم، قادماً من القادسية الكويتي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت أن العرض الجديد سيشمل الحصول على سيارة ومنزل، إلى جانب زيادة في قيمة العقد السنوي، عن العرض الشفهي الأخير المقدم للاعب، ويسعى الأنصاري كذلك إلى الوصول لحل وسط مع الجهة التي يعمل بها في الكويت كموظف مدني في الداخلية الكويتية، للحصول على تفريغ تام من مهامه الوظيفية لمدة أطول من الستة أشهر.