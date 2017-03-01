بالصورة.. صحيفة إيرانية: هذه كلمة السر في فوز الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أكدت صيحفة “khabarfarsi” الإيرانية أن الجماهير العمانية لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق الفريق الأهلاوي للفوز على ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم بالأمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت أن الأهلي لقى تشجيعًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب الجماهير العمانية التي احتشدت في ملعب السلطان قابوس لدعم الراقي، وقالت: “الجماهير العمانية كانت العامل الصلب في تحقيق الأهلي للفوز، دعمت وساندت الفريق بقوة وخاصة في الشوط الثاني بعد طرد المدافع معتز هوساوي”.

وأشارت إلى تصريحات النجم السوري عمر السومة، صاحب هدف الفوز، والذي قدم الشكر إلى الجماهير العمانية، واعترف بدورها الكبير في تحقيق هذا الانتصار الصعب.

هذا وكان الأهلي قد أحرز هدف الافتتاح عن طريق عبدالفتاح عسيري، وتعادل للإيرانيين مهدي رجب قبل نهاية الشوط الأول بثواني، من ركلة جزاء وتم طرد مدافع الأهلي معتز هوساوي، وفي الشوط الثاني صمد الأهلي أمام النقص العددي واستطاع إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 عن طريق النجم السوري عمر السومة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم العين الإماراتي برصيد 4 نقاط، وذوب آهن ثالثا برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا بونيودكور الأوزبكي بدون نقاط.