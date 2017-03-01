بالصورة.. متعاطي مخدرات يُدير مباراة الاتحاد والهلال !

المواطن ـ محمد سلام

سيقوم الحكم السويدي جوناس إيركسون بإدارة مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال، يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك في قمة لقاءات الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

السويدي إيركسون كان مثار الجدل منذ شهور، بعد أن اعترف بتعاطي المخدرات قبل إدارته لمباراة أشبيلية وليفربول في نهائي الدوري الأوروبي من العام الماضي، والتي انتهت بفوز الفرق الإسباني. وكان الاتحاد الأوروبي قد قام بعمل اختبار مخدرات للحكام عقب مباراة النهائي واكتشف تعاطي طاقم التحكيم لجرعة من المخدرات بغرفة خلع الملابس قبل بدء المباراة.

وقد اعترف إريكسون أنه تعاطى كمية من المخدرات عبارة عن واحد جرام من الكوكايين قبل دخوله إلى المستطيل الأخضر وإطلاق صافرة البداية لنهائي الأوروبي.

وكانت المباراة قد شهدت العديدَ من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجتها حيث ألغى «إريكسون» هدفاً لفريق ليفربول الإنجليزي بداعي التسلل، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه بعد أن لمس أحد لاعبي الفريق الأندلسي الكرة داخل منطقة الجزاء.