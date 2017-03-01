بالصور.. أمانة #الطائف تسرع عجلة الانتهاء من مشاريع قبل افتتاح الفيصل لها بساعات!

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

شرعت أمانة محافظة الطائف في تسريع عجلة الانتهاء من المشاريع التي سيفتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والتي لم تكتمل نهائياً ، وهي مشروع دوار المئوية ومشروع جدارية حي السلامة .

ورصدت عدسة ” المواطن ” قبل حضور الفيصل لافتتاح مشاريع محافظة الطائف مساء اليوم بساعات، استنفار المقاولين والعمالة الخاصة بأمانة محافظة الطائف للانتهاء من مشروعي الدوار والجدارية قبل اطلاع سموه على الأمر، وهو ما أثار استغراب الأهالي بافتتاح أمانة محافظة الطائف لمشاريع لم يكتمل العمل بها.

وتتضمن المشاريع التي يفتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، مشروع نوافير المدخل الغربي للمحافظة ، ومشروع جدارية السلامة ، ومشروع دوار المئوية والتي تعتبر من أقل المشاريع تكلفة بميزانية أمانة الطائف ، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى لتوسيع عدد من الشوارع الرئيسية وربط بعض الطرق المهمة في محافظة الطائف ، فضلاً عن تنفيذ مشروع الطريق الدائري باتجاه وادي الفرع بالشفا .