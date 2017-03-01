بالصور.. أمطار غزيرة على الشمالية.. والمدني يحذر

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

تشهد محافظات ومراكز وقرى منطقة الحدود الشمالية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة عرعر ومحافظات طريف والعويقيلة ورفحاء وبعض الهجر والقرى التابعة لهم.

ورصدت عدسة “المواطن” هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة رفحاء، ومن المتوقع أن تستمر حتى المساء – بإذن الله.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية أعلنت، في وقت سابق، جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة التغييرات الجوية، والتي أشارت إليها هيئة الأرصاد في تنبيهاتها السابقة من خلال رفع الجاهزية التامة لكافة المراكز الميدانية في المنطقة والقوى البشرية والآليات.

وشدّد المقدم فهد بن الأسمر العنزي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية في حديثه لـ “المواطن“، على دور المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدر من المديرية العامة للدفاع حرصاً على سلامتهم بالابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه ومصادر الخطر. متمنياً السلامة للجميع.