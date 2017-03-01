بالصور.. استخراج طفل علق في بئر زراعية في بارق

المواطن - سعيد ال هطلاء - بارق

استخرج مدني بارق طفلًا علق في بئر زراعية بقرية القلب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة بارق باشر عند الساعة ١6:٥٥ من مساء اليوم الاربعاء بلاغًا عن نزول طفل 11 عامًا من جنسية عربية إلى داخل بئر زراعية مطوية بقرية القلب بمحافظة بارق يبلغ قطرها 4 أمتار بطول يقدر بـ 22 مترًا.

وأضاف أنه تعذر صعود الطفل للأعلى، وعليه تمكنت فرق الدفاع المدني من استخراجه، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة فيما جرى نقله بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

وسلم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.