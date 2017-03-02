بالصور.. استعدادات أمنية مكثفة لزيارة خادم الحرمين لمجلس النواب الإندونيسي

المواطن – جاكرتا

اجراءات أمنية مشددة وبوابات الكترونية وانتشار كثيف لقوات الأمن في كافة أنحاء مجلس النواب الإندونيسي ترقبا لوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الى مقر المجلس.

وكان رئيس المجلس في مقدمة الحضور في الساعات الاولى من صباح اليوم فيما حضر الاعلاميون فجرا لتغطية هذا الحدث الهام، كذلك حرص عدد كبير من رؤساء المجموعات البرلمانية والاحزاب الكبرى على الحضور في الصباح الباكر.

وبالرغم من أن موعد كلمة الملك في البرلمان هي الساعة الواحدة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي الا ان الحركة لم تتوقف منذ ثلاثة أيام في المجلس والمنطقة المحيطة حيث انتشر رجال الأمن بكثافة واسعة لتأمين زيارة الملك سلمان.

ومن المقرر أن يلقي خادم الحرمين كلمة للأمة الإسلامية في سابقة هي الأولى من نوعها حيث تلقى هذه الزيارةاهتماما على المستويين الشعبي والرسمي.

ومن بين المدعوين لحضور خطاب الملك سلمان في البرلمان الإندونيسي ميجاواتي سوكارنو أول سيدة تشغل منصب رئيس الدولة في إندونيسيا وكذلك رئيس مجلس الأمناء في حزب حركة إندونيسيا العظيمة ورئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن وغيرهم من كبار الشخصيات وقادة الأحزاب السياسية.