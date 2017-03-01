بالصور.. البرلمان الإندونيسي يستعد لاستقبال الملك سلمان

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

على قدم وساق يجري مجلس النواب الإندونيسي استعداداته النهائية لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سيزوره غداً الخميس.

وأنهت السلطات الأمنية كافة الاستعدادات لتأمين زيارة الملك سلمان التي سيلقي خلالها كلمة إلى شعب إندونيسيا غداً الخميس فيما قامت رئاسة مجلس النواب بمراجعة الإجراءات الأمنية النهائية .

ومن المقرر أن تستغرق كلمة الملك سلمان في البرلمان 10 دقائق يليها كلمتان لكل من رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس للترحيب بخادم الحرمين الشريفين.

وكانت الطائرة الملكية قد هبطت في تمام الساعة 12.45 بالتوقيت المحلي في مطار حليم في جاكرتا وكان رئيس إندونيسيا على رأس مستقبلي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعتبر إندونيسيا المحطة الثانية في جدول زيارات خادم الحرمين الشريفين ضمن الجولة الآسيوية، حيث من المتوقع أن يتم إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياحية وغيرها.

ويعتبر مجلس النواب الإندونيسي هو الغرفة العليا ضمن البرلمان الذي يتكون من مجلسين.

ويضم مجلس النواب 560 عضواً يمثلون 10 أحزاب سياسية طبقاً للانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2014.

ويمتلك مجلس النواب صلاحيات عديدة أبرزها التشريع وإقرار الموازنة والرقابة على أداء الحكومة، حيث يصدر القوانين من تلقاء نفسه بعد مناقشتها من كافة الجوانب، كما يعتمد ويقر التشريعات والقوانين المقترحة من الحكومة أو من الرئيس، كما أن لديه الحق في استجواب الرئيس والوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.