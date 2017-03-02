بالصور.. الرياح تقتلع الأشجار وتسقط لوحات إعلانية بالعويقيلة

المواطن - شريف النشمي - العويقيلة

شهدت محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية مساء أمس الأربعاء رياحًا عاصفة شديدة أدت إلى تساقط الأشجار وبعض اللوحات الإعلانية مما تسبب في إغلاق بعض الشوارع.

وقد استنفرت بلدية المحافظة جميع إمكانياتها وعملت على إزالة الأشجار المتساقطة والألواح الحديدية من الشوارع، وذلك بإشراف وتوجيه من رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة، حيث عملت إدارة الخدمات وفرقة الطوارئ على إزاحة لوحات تابعة لمحلات تجارية وأشجار سقطت على الطريق بسبب شدة الرياح.

وكانت البلدية استفزت يوم أمس لمعالجة تجمع المياه بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة وضواحيها.