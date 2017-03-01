بالصور.. الطائرات تستعرض في ختام “عربة”

المواطن - الرياض

اختتمت فعاليات مهرجان ” عربة ” الذي أقيم لمدة 3 أيام في مطار بنبان للرياضات الجوية والذي يجمع لأول مرة بين عروض الرياضات الجوية ومشغلي عربات الطعام.

وشهد حفل إطلاق عروض الطائرات الجوية حضور صاحب السمو الملكي الأمير الطيار فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن فهد بن مشعل، واستعرضت أنواع الطائرات ذات الجناح الثابت والجايروكبتر وطائرات التحكم عن بعد.



ومن جهته أكد الأمير فهد بن مشعل أن الطيران العام والرياضي مجال كبير جداً لاستيعاب شباب الوطن الهواة، وقال : نرى حالياً توسعًا كبيرًا في ممارسة الطيران الرياضي بجميع أنواعه، وهذا شيء مبشر وواعد، والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدمت الكثير من الإمكانيات للشباب في مجال الطيران والواجب على الجميع تشجيع هؤلاء الشباب.

من جانبه شدد المشرف على الفعالية سعود الفغم على أهمية اجتماع أبناء المملكة من ممارسي الطيران الرياضي في مثل هذه الفعالية الاجتماعية، فيما قدم الأمير فهد بن مشعل شكره وتقديره لجميع المسئولين عن الفعالية ، على رأسهم الكابتن إبراهيم الزكري المشرف على العمليات الجوية ومشاري العزام مسئول العلاقات العامة.