بالصور.. تكريم 117 متفوقاً بحفل جائزة الشيخ السويلم بالبكيرية

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء الثلاثاء، حفل جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي، والذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لتكريم 117 من أبنائها المتفوقين في مركز الملك عبدالله الحضاري.

وبدأ الحفل فور وصول سمو أمير منطقة القصيم، بالسلام الملكي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح، كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير منطقة القصيم على حضوره ورعايته الحفل، لافتاً إلى أن التعليم والصحة هما المقياس الحضاري والمعيار الأساسي لتقدم كل أمة، وسبب لكل نهضة وتطور وبناء، فرؤية المملكة 2030 جاءت متواكبة ومتوازية ومتوازنة مع هذا المنظور وعززت هذا المفهوم من خلال استقرائها لمستقبل الجيل وتخصيص التعليم واعتمادها على الكيف والمخرج لا الكم والعدد، مهنئاً الطلاب على تفوقهم في دراستهم وتميزهم بالجد والمثابرة، وأن بهم وبأمثالهم يرفع الرأس وعليهم بعد الله تعقد الآمال وهم جديرون بذلك إن شاء الله، مقدماً الشكر والتقرير لمؤسسة محمد السويلم على دعمها لهذه الجائزة.

بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة القصيم والحضور فيلماً عن الشيخ محمد العلي السويلم -رحمه الله-، وعرضاً مرئياً عن التعليم والحقبة الزمنية التي شهدها، وعن مسيرة التعليم بمحافظة البكيرية، ثم دشن سموه فيلم الإرشاد التقني في محاربة الإرهاب والفكر الضال، وشاهد الأوبريت الوطني.

بعدها ألقى عمران السويلم كلمة راعي الجائزة، أكد فيها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم للجائزة، تشجيع للطلاب ودعمه اللامحدود للعلم والتعليم، متمنياً أن تكون الجائزة دافعاً للطلاب في تحقيق البناء للمجتمع ورفع مستوياته، ثم ألقيت كلمة المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب المتفوق عبدالله الجربوع، قدموا فيها شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الحفل ومشاركتهم فرحتهم، مشيدين بجهود المعلمين وإدارة تعليم محافظة البكيرية وما تقدمه مؤسسة الشيخ محمد السويلم من خلال هذه الجائزة التي تحفز الطلاب المتفوقين.

بعد ذلك أعلن سموه عن إطلاق أسماء رجال الأعمال الداعمين لجوائز التفوق العلمي على مرافق داخل المنشآت التعليمية بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عرفان بما قدموه، وتخليد لأسمائهم إزاء بذلهم وعطائهم لقطاع التعليم من خلال دعم جوائز التفوق العلمي، واصفاً إياهم بأنهم رجال التفوق الوطني في دعم التفوق العلمي.

وأكد سموه أن مسيرة التعليم تسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع، لما تلقاه من دعم سخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وما تبذله وزارة التعليم من جهود لتطوير المسيرة التعليمية وتحقيق الأمان الاجتماعي للطلاب والطالبات، مشيداً سموه بالنهضة والتطوير المستمر في مسيرة التعليم، وبالجهود التي يضطلع بها معلمو ومعلمات التعليم وكوادره الإدارية، معبراً عن شكره وتقديره لما حققه قطاع التعليم بالمنطقة من إنجازات عززت من تفوقه في الأداء التعليمي ومخرجاته.

ونوه بأن مسيرة التعليم في المملكة تبوأت مكانة مرموقة وفق أعلى المعايير التعليمية ، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والثقافة والمعرفة، مشيداً بما شاهده خلال الحفل من فقرات متميزة تدعو للفخر والاعتزاز بحفل وطني تعليمي مهني على مستوى عالٍ، مؤكداً أن مثل هذا المنهج التعليمي المتميز بالحس الوطني والأمني يعزز مفهوم تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني للحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته، مشيداً بمبادرة التعليم بتخصيص رقم خاص لحماية الطفل من العنف والإيذاء.

وقال سموه: “نتطلع أن يكون للمعلمين والمعلمات دور أساسي ومرتكز وطني في محاربة الإرهاب والفكر الضال وسلوكياته والأفكار الهدامة، وصيانة وتحصين عقول الناشئة من الغزو الفكري، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعد اليوم الأكثر تأثيراً بين أوساط الشباب”.

وهنأ سموه أبناءه المتفوقين متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح، داعياً إياهم أن يضعوا هذا الوطن نصب أعينهم ويتفانوا في سبيله وأن يعملوا من أجله بجد واجتهاد، حتى يظل شامخاً بين الأمم قوياً بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة، وتوجه سموه بأطيب التهاني إلى آباء وأمهات المتفوقين على صبرهم الجميل وعطائهم الكبير، والذين كانوا لأبنائهم العين الساهرة واليد الحانية حتى حققوا هذا الإنجاز والذي سيكون مصدر فخر لهم في حياتهم، مثنياً على جهود الشيخ محمد العلي السويلم -رحمه الله- في دعم هذه الجائزة حتى أصبحت منارة مضيئة ومصدر إشعاع علمي مميز في تحفيز الطلاب والطالبات على التنافس الشريف في مجال التفوق العلمي، مشيداً بما تقدمه مؤسسة الشيخ محمد السويلم في مختلف الأنشطة.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الطلاب المتفوقين، والتقطت الصور التذكارية للطلاب مع سموه، كما كرم راعي جائزة التفوق العلمي وتسلمها المهندس علي السويلم.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، ومدير الإدارة العامة للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب.