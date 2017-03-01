بالصور.. ضبط كميات من الحشيش والإطاحة بمطلوبين في #جازان

المواطن – عمر عريبي – جازان

استمراراً للجهود الميدانية التي تقوم بها دوريات اﻷمن بمنطقة جازان وما تحظى به تلك الجهود من متابعة واهتمام من قبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي فقد تمكن رجال اﻷمن بدوريات جازان من ضبط كميات من الحشيش المخدر واﻹطاحة بعدد من المطلوبين في قضايا جنائية وذلك في أربع عمليات منفصلة.

وتمكن رجال اﻷمن في العملية الأولى ومن خلال نقطة مفاجئة من اﻹطاحة بقائد مركبة من نوع كامري عثر بحوزته على 4 بلاطات من الحشيش المخدر.

وفي العملية الثانية جرى ضبط وافد من جنسية عربية قام بالسطو على عزبة خلف أحد المطاعم الشعبية وكسر بابها وسرق جوالين ومبلغ 2000 ريال وذلك في كمين أمني محكم.

أما العملية الثالثة فقد أسفرت عن القبض على مواطن قام بالاعتداء على آخر وتهديده بسلاح ناري وسلب منه مبلغاً مالياً وذلك في وقت وجيز من ارتكابه للجريمة.

وفي العملية الرابعة تمكن رجال اﻷمن من اﻹطاحة بمواطن امتهن تزوير النقود والقيام بعمليات شراء بها من عدد من المحلات ومحطات الوقود، واعترف جميع المقبوض عليهم بما نسب لهم وجرى إحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته ثمن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر الدويسي هذه الجهود للفرق القابضة بدوريات اﻷمن حاثاً على مضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد لكل من يحاول اﻹخلال باﻷمن.