بالصور.. طالبات فيزياء البكيرية يبدعن بمعرض “مهرجان الربيع”

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

أقام عدد من طالبات قسم الفيزياء بالتعاون مع النادي الطلابي بكلية العلوم والآداب بالبكيرية، أمس الأربعاء، معرض “مهرجان الربيع” في الساحة الأدبية بالكلية، بحضور منسوبات وطالبات الكلية.

وأوضحت الطالبة أمجاد الفريدي: أن هذا المعرض جاء نتاج فكرة طرحتها على رئيسة القسم الدكتورة هاجر التهامي والأستاذة أحلام المطيري لإقامة هذا المعرض لتأكيد دور طالبات قسم الفيزياء وإخراج إبداعاتهن من خلال بلورة فكرة حديثة.

وأضافت: بأن المعرض نال إعجاب منسوبات وطالبات الكلية وتفاجأوا بإبداع طالبات قسم الفيزياء، حيث احتوى المعرض على قسم للضيافة وقسم للزهور الطبيعية وقسم للمبيعات وقسم للطيور بإشكال نادرة ومختلفة، وعرض لوحات تعبيرية ومحفزة لطالبات الكلية.

وقدمت “الفريدي” شكرها لرئيسة قسم الفيزياء الدكتورة هاجر التهامي والأستاذة أحلام المطيري وللطالبات المشاركات بالمعرض، ابتهال الخزيم وأثير العبودي وريحانه الحربي وزينب العنزي وشهد الحربي على ما قدمن لإنجاح هذا المعرض.