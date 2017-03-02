بالصور .. فيصل بن سلمان يرعى احتفال الدفاع المدني بالمدينة

المواطن – شريف النشمي – المدينة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الأربعاء افتتاح فعاليات معرض الدفاع المدني الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” ضمن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2017 م ،بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن أحمد الداموك الثبيتي .



وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام ونائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب رائد عودة الأحمدي أن سمو أمير المنطقة اطلع عقب افتتاح الفعاليات على المعرض المصاحب الذي يتواكب مع انطلاقة فعاليات المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 م بالتعاون مع أكثر من 30 جهة حكومية و أهلية بمختلف أجنحة المعرض وذلك بالحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

كما تضمنت الاحتفالية استعراضاً لأحدث آليات الدفاع المدني و الأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق .

من جهته قدم مدير عام الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن أحمد الداموك الثبيتي ، بهذه المناسبة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعاية سموه افتتاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة مثمناً الدعم الذي يلقاه الدفاع المدني من سموه لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم بمشيئة الله في توسيع دائرة ثقافة الوعي لدى المجتمع و نشر مفاهيم السلامة العامة من خلال أجنحة المعرض المتاحة للجمهور طيلة الأيام القادمة بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية وورش العمل بالمرافق التعليمية فضلاً عن المسابقات الثقافية بالمراكز التجارية و العديد من الأنشطة و البرامج التي ستعزز درجة الوعي لدى مواطني المدينة المنورة.