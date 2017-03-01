بالصور.. “مكنون” تبحث سبل تطوير الشراكة مع مؤسسة الراجحي الخيرية

المواطن – الرياض

زار وفد من جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بالرياض، حيث تكون الوفد من مدير إدارة العلاقات والموارد المالية الشيخ أيمن بن عبدالعزيز أبانمي، ومساعد شؤون البنين الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد، ومساعد شؤون المدارس النسائية الشيخ يوسف بن تركي التركي.

وكان في استقبالهم الشيخ أحمد الهويشل رئيس قسم المنح لمؤسسة سليمان الراجحي بالرياض، والأستاذ عبد الله الجمعان، والأستاذ عيسى العنزي، وبحث الطرفان سبل تطوير الشراكة بين الجمعية والمؤسسة، وعرض مشاريع الجمعية ورؤيتها ومدى مناسبتها لمسارات منح المؤسسة وإمكانية التقديم عليها.

وأعرب أبانمي عن شكره لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لكرم الضيافة وحسن الاستقبال موضحاً أن الزيارة تأتي في ظل تواصل الجمعية المستمر مع محيطها من الداعمين والمؤسسات المانحة وكل شرائح المجتمع.



وأضاف أبانمي أن الجمعية قد قطعت شوطاً كبيراً في مسار الشراكات الناجحة مع كثير من المؤسسات بمختلف أنماطها، ولعل من أبرز الشراكات المهمة؛ الشراكة مع الداعمين والمؤسسات المانحة وفي طليعتهم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية حيث تعد من أوائل وأكبر المؤسسات الداعمة للجمعية منذ نشأتها، وهي لا تتوانى في دعم القرآن الكريم وأهله من خلال البرامج والمشاريع النوعية، كما قدم عرضاً مرئياً عن إحصائيات وإنجازات جمعية مكنون خلال عام.

وعن المدارس النسائية ودورها؛ تحدث التركي عن دور ورسالة مدارس التحفيظ النسائية وما تقدمه في مجال تعليم وتحفيظ القرآن للنساء والفتيات والبنات، والأنشطة المصاحبة والفعاليات والبرامج وحجم الإنجازات في هذا المجال، وتم عرض مشروع بناء لرعاية الموهوبات ومشروع دعم المدارس النسائية المتعثرة.



وفيما يتعلق بحلقات تحفيظ البنين أشار العيد إلى المشاريع التعليمية النوعية للجمعية فيما يتعلق بحلقات المساجد ومعاهد المعلمين والإشراف المباشر على العملية التعليمية في المساجد، والمخرجات النوعية والممتازة من الطلاب والمعلمين بالإضافة إلى عرض مشروع المجمعات القرآنية والحلقات الرائدة.

وفي آخر اللقاء أعرب الأستاذ أحمد الهويشل عن شكره للوفد وللجمعية لهذه الزيارة وقال إن المؤسسة تعنى باهتمام كبير بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم خاصة جمعية تحفيظ القرآن بالرياض وأن المؤسسة تسعى لتكوين شراكة فاعلة في مشروع نوعي ومميز لخدمة القرآن وأهله.