بالصور والفيديو..3 أسباب تجعل عمر خريبين صراعًا مُنتظرًا بين الهلال والنصر!

المواطن ـ محمد سلام



استطاع المهاجم السوري عمر خريبين الدخول إلى قلوب عشاق ومحبي نادي الهلال، وذلك رغم الفترة القصيرة التي لعبها مع فريقه في الدوري السعودي، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا على سبيل الإعارة من صفوف الظفرة الإماراتي، لمدة 6 أشهر.

وحصل خريبين على إشادة واسعة من جانب الجماهير والنقاد الرياضيين؛ بسبب مستوياته المميزة وانضباطيته وروحه العالية داخل المستطيل الأخضر، كذلك هدوئه والتزامه في تصريحاته الإعلامية، مما جعل الكثيرون يُطالب إدارة الزعيم بشرائه بشكل نهائي من نادي الظفرة الإماراتي الذي يمتلك عقده.

أرقام اللاعب في بطولة الدوري خلال الفترة الماضية جاءت رائعة، رغم قلة الفترات التي شارك بها، حيث لعب 4 مباريات في الدوري بمعدل دقائق 294 دقيقة، 3 مرات بشكل أساسي ومباراة كلاعب بديل، وبلغت دقة تمريراته 72 %، ونسبة نجاح مواجهاته الفردية 41 % والهوائية 45 %، وحصل على 10 مخالفات.

سجل عمر هدفين لفريقه، وسدد على المرمى 11 مرة وخارج المرمى 4 مرات، بدقة تسديد وصلت إلى 73 %، وصنع اللاعب هدف و11 فرصة لزملائه، ووقع في التسلل 3 مرات.

واليوم تحدثت مصادر إعلامية حول دخول عضو شرف من نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب من أجل استطلاع رأيه في ارتداء قميص العالمي خلال الموسم المقبل، وذلك قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة الظفرة.

ونستعرض في السطور التالية أهم الأسباب التي تجعل عمر خريبين صفقة مُنتظرة ستُشعل الصراع بين إدارتي الهلال والنصر خلال الصيف المقبل..

1ـ “حرب الصفقات”

دائمًا ما تشهد الساحة الرياضية حرب تعاقدات بين قطبي الرياض، ويحاول كل فريق خطف نجوم من الفريق الآخر، وهذا الأمر شاهدناه في الفترة الماضية كما حدث مع لاعب النصر عوض خميس، الذي وقع للهلال ثم عاد وتراجع وجدد عقده النصر، وكذلك سالم الدوسري الذي تعرض لإغراءات كبيرة من أجل التوقيع مع العالمي.. حرب الصفقات تلقى اهتمام جماهيري كبير، ويعتبرها الكثيرون انتصارا لفرقهم يعادل تحقيق الانتصارات والألقاب داخل الملعب.

2ـ “تألق عمر السومة”

التألق اللافت لمحترف النادي الأهلي عمر السومة على مدار موسمين ماضيين وكذلك في الموسم الحالي، جعل العديد من الأندية تتهافت على استقطاب مواهب سورية قادرة على تكرار ما قدمه السومة في الملاعب السعودية منذ مجيئه إلى صفوف الراقي قادمًا من القادسية الكويتي، كما أن مسيرة خريبين الاحترافية تشجع على ضمه، فهو هداف مميز وصغير في العمر وأمامه مستقبل كروي كبير، وأثبت خلال وقت قصير مع الهلال انسجامه مع الكرة السعودية.

3ـ “هجوم النصر يحتاجه”

يفتقد خط هجوم النصر للمهاجم المتكامل، صحيح أن العالمي يمتلك الثلاثي محمد السهلاوي ونايف هزازي وحسن الراهب، إلا أن كل لاعب فيهم يمتلك ميزة ويفتقد لأخرى، ويُعاب عليهم عدم الثبات في المستوى، أما خريبين فهو مهاجم متعدد الحلول أمام المرمى، ويسجل بطرق كثيرة.

أخيرًا، يبقى الهلال هو الأوفر حظًّا للحصول على خدمات خريبين بشكل نهائي، بعد نهاية فترة الإعارة، إلا أن استمرار بقاء اللاعب لفترات طويلة على دكة بدلاء الهلال قد يدفعه للتفكير في الذهاب إلى الغريم التقليدي نادي النصر، مع الأخذ في الاعتبار نادي الظفرة الإماراتي وموافقته على بيع النجم السوري بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة.