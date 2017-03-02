بالفيديو.. أهداف ريال مدريد ولاس بالماس

المواطن – أحمد بيومي

في مباراة صعبة من العيار الثقيل نجا النادي الملكي ريال مدريد من الهزيمة بصعوبة بالغة، وسط جماهيره، أمام منافسه العنيد لاس بالماس.

وتعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو برنابيو.

تقدم ريال مدريد بهدف إلا أن بالماس فاجأ الجميع بثلاثة أهداف متتالية ليصعب المهمة على النادي الملكي الذي غلب عليه التوتر وعدم التركيز، وجاءت الدقائق الأخيرة من المباراة، لينجو النادي الملكي من الهزيمة بهدفي كريستيانو رونالدو أحدهما من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يحتل ريال مدريد المركز الثاني من البطولة بـ56 نقطة، ليفقد الصدارة لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي تصدر البطولة بـ57 نقطة بعد الفوز المستحق على سبورتينج خيخون بسداسية.