بالفيديو.. برشلونة يقسو على خيخون بسداسية ويتصدر الدوري الإسباني

المواطن – أحمد بيومي

في مباراة حافلة بالأهداف، أطاح برشلونة بضيفه سبورتينج خيخون بسداسية مذلة، مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن المرحلة الـ25 للدوري الإسباني.

بدأ حفلة الأهداف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 9 من عمر المباراة، ليرفع بذلك رصيده إلى 20 هدفاً، في صدارة هدافي البطولة.

وتقدم برشلونة بعد دقيقتين فقط إثر هدف لخوان رودريغيز خطأ في مرمى فريقه، ثم الهدف الثالث للأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 27، والهدف الرابع، بأقدام باكو ألكاسير في الدقيقة 49، وعاد نيمار للتهديف ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة 66.

وجاء ختام الأهداف بسداسية الكرواتي إيفان راكيتيتش قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وبهذا الفوز الكبير والمستحق رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة، ليتصدر من خلالها جدول دوري إسبانيا، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تعادل بثلاثة أهداف مع فريق سلتا فيغو.