بالفيديو.. تكبير وتهليل لحظة مرور موكب الملك سلمان في إندونيسيا

المواطن – جاكرتا

احتفى شعب إندونيسيا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جاكرتا في ثانية محطات جولته الآسيوية الكبرى.

واصطف عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين في الشوارع لتحية الموكب الملكي فيما وقف آلاف آخرون بجوار القصر الرئاسي انتظاراً لدخول موكب خادم الحرمين الشريفين.

وفور مرور موكب الملك سلمان انطلقت الجماهير بالتكبير والأهازيج والأناشيد الإندونيسية احتفاء بالملك سلمان.

وكانت الطائرة الملكية قد هبطت في مطار حليم في جاكرتا في تمام الساعة 12.45 بتوقيت ماليزيا حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية ثم تحرك الموكب الملكي إلى القصر الرئاسي في بوجور.

وتعلق إندونيسيا آمالاً كبيرة على زيارة خادم الحرمين التي تستغرق 9 أيام حيث من المتوقع أن يشهد التوقيع على أكثر من 10 اتفاقيات في مجالات التعليم والصحة والأمن والاستثمارات النفطية وغيرها من المجالات.

ومن المقرر أن يلقي خادم الحرمين كلمة غداً في مجلس النواب الإندونيسي، قبل أن يؤدي صلاة الظهر في مسجد الاستقلال أحد أكبر المساجد في شرق آسيا.