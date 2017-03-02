بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل

بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل

2017/03/02
الساعة 9:57 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم, زيارات ملكية
330
0
طباعة

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين في البرلمان الإندونيسي