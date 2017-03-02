2017-03-02 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل 2017/03/02 الساعة 9:57 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم, زيارات ملكية 330 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين في البرلمان الإندونيسي تيوب المواطن بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين في البرلمان الإندونيسي بالفيديو.. مجلس النواب الإندونيسي يبث فيلماً تسجيلياً عن زيارة الملك فيصل بالفيديو.. استقبال حار لخادم الحرمين في مجلس النواب الإندونيسي شاهد.. شرطي يرقص فوق دراجة نارية على طريق سريع شاهد.. باص يصدم عشرات السيارات بسبب الثلوج غرائب غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! هذا الشعب لا ينام الجمعة والثلاثاء بسبب “الأرواح الشريرة”! فيسبوك تكنولوجيا ثغرة خطيرة تهدد أجهزة ماك حول العالم هاتف آبل الجديد قد يكون بـ”الواقع المعزز” تحديثات جديدة لمزايا تويتر.. الكتم وحسابات البيض شاهد.. لقطات مروعة لموجة قوية تبتلع طفلا ماسنجر تختبر واجهة مستخدم جديدة كليًّا -