بالفيديو.. يوفنتوس يقلب الطاولة على نابولي بثلاثية

المواطن – وكالات

حقق يوفنتوس الإيطالي، فوزاً مثيراً على ضيفه نابولي، ليحول هزيمته بهدف إلى نصر مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب “يوفنتوس أرينا”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

سجل هدف التقدم لنابولي خوسيه كاليخون في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح الأرجنتينى باولو ديبالا، في إحراز هدف التعادل لنادي يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 47 من زمن المباراة، وعزز جونزالو هيجواين، هدف يوفنتوس الأول بهدف ثان في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

ونجح باولو ديبالا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث ليوفنتوس، عن طريق ركلة جزاء تسبب بها خوان كوادرادو، في الدقيقة 69 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بثلاثية مستحقة ليوفنتوس مقابل هدف لنابولي.