بالمظلات السبع وأطفال المدارس.. “دايلي ميل” ترصد مشاهد اهتمام إندونيسيا بزيارة الملك

بالمظلات السبع وأطفال المدارس.. “دايلي ميل” ترصد مشاهد اهتمام إندونيسيا بزيارة الملك

2017/03/02
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أبرزت صحيفة دايلي ميلالبريطانية، ملامح الحفاوة التي حظي بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إندونيسيا، ضمن جولته المهمة في منطقة شرق القارة الآسيوية، والتي استهلها بزيارة ماليزيا مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى إندونيسيا شهدت اهتماماً واضحاً من جانب جاكرتا بقدومه، وهو ما ظهر من خلال بعض المشاهد، على رأسها حمايته من الأمطار بسبع مظلات.

وأضافت دايلي ميلالتي سلطت الضوء بشكل أساسي على مظاهر الاستقبال الرسمية للملك سلمان، أن خادم الحرمين الشريفين بدأ زيارته بسماع هتاف الحشود التي كانت في انتظاره فور الوصول للبلاد.

ومن بين مظاهر الاستقبال كان استقبال الرئيس جوكو ويدودو وحاكم العاصمة جاكرتا المسيحي باسوكي بورناما، بالإضافة إلى اصطفاف حشود من تلاميذ المدارس الذين كانوا يلوحون بالأعلام أثناء مرور موكب الملك سلمان والوفد المرافق له في الزيارة لإندونيسيا.

 

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