برشلونة أطاح بريال مدريد و تصدر جدول الدوري الإسباني

المواطن – أحمد بيومي

شهد الدوري الإسباني مفاجأة دراماتيكية بعد انتهاء الجولة الـ25 من البطولة، حيث تصدر برشلونة البطولة، وأزاح ريال مدريد من القمة.

وتمكن فريق برشلونة من احتلال صدارة جدول الدوري الإسباني مساء أمس بعد أن تمكن من سحق نظيره فريق سبورتينغ خيخون بسداسية والتي شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وخافير ماسكيرانو ولويس سواريز، ليتصدر قمة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

أما ريال مدريد فحاز على نقطة حفظ ماء وجهه أمام نظيره فريق لاس بالماس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعد أن كان قد تعرض ريال مدريد لثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتمكن النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو من إحراز هدفين قبل نهاية المباراة، ليحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وجاء في المركز الثالث فريق إشبيلية، حيث قدم مستويات جيدة جداً مع مديره الفني الجديد التشيلي سامبولي برصيد 52 نقطة.

وجاء في المركز الرابع أتليتكو مدريد برصيد 45 نقطة، والخامس ريال سوسيداد، والسادس فياريال برصيد 42 نقطة، وفي المركز السابع جاء نادي ايبار برصيد 39 نقطة.