بعد 187 مباراة.. ماسكيرانو يصنع هدفًا مع نادي برشلونة

المواطن ـ وكالات



تمكن لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو من دخول تاريخ نادي برشلونة بصناعته أول هدف للفريق خلال المباراة التي تجمعه مع سبورتينج خيخون الآن.

ويتقدم برشلونة على سبورتينج خيخون بثلاثة أهداف دون رد سجلها ليونيل ميسي ولاعب سبورتينج خيخون بالخطأ في مرمه ولويس سواريز على التوالي.

وكان ماسكيرانو قد صنع الهدف الأول لميسي من تمريرة من منتصف الملعب إلى رأس اللاعب قبل أن تدخل الشباك بنجاح.

يذكر أن هذه المباراة هي رقم 187 لماسكيرانو مع برشلونة ولم يسجل خلال المباريات السابقة أي هدف ولم يصنع سوى هدف واحد اليوم.