بلدية طريف تتصدى لترويج 3 أطنان مواد غذائية فاسدة

المواطن ـ طريف:

تصدّت فرق الرقابة في بلدية طريف، لمحاولة ترويج 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، معدّة للبيع للعاملين في “وعد الشمال”.

وأوضحت بلدية طريف، أنّه نفذت إدارة الخدمات، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبطت خلالها 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، معدة للبيع على العاملين بالشركات العاملة بمدينة وعد الشمال.

وأبرزت أنّها “اتخذت حيالها الإجراءات النظامية، وبحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات”.

من جانبه، شكر رئيس البلدية رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي إدارة الخدمات وقسم صحة البيئة والمراقبين، لما يقومون به من عمل ومتابعة المحلات وحثهم على الجهد والاجتهاد، مؤكداً حرص البلدية على عدم التهاون فيما يتعلق بالصحة العامة.