تجربة أحد رفيدة الناجحة تستأثر باهتمام أمين عسير: طبّقوها في المحافظات كافة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ أحد رفيدة

شدّد أمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبدالله القاضي، على أهمية تطبيق تجربة بلدية محافظة أحد رفيدة الناجحة للبلاغات الإلكترونية، على أمانة وبلديات منطقة عسير، عبر تطبيق “راصد”.

وحثّ أمين منطقة عسير، على أهمية ربط بلديات أبها الحضرية بخدمة (940)، في مركز واحد، يضم طاقماً إدارياً وفنياً، ويشرف على جهود البلديات، حتى تتم المتابعة ومراقبة الأداء بشكل مستمر، وتحقيق أعلى درجات الرضا للمواطنين.

يُذكر أنَّ القاضي، استهل اجتماعه مع رئيس بلدية أحد رفيدة الأستاذ حزام بن قبلان بن جديع، بحضور عدد من وكلاء الأمانة ومديري العموم وعدد من موظفي بلدية أحد رفيدة، باستعراض خدمات البلدية والجهود الذاتية، وثم شرحاً مفصلاً لتطبيق “راصد” للبلاغات الإلكترونية.