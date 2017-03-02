تعرف على أول هاتف مزود ببصمة إصبع في لوحة المفاتيح

المواطن – وكالات

يتميز هاتف BlackBerry KEYone الجديد بامتلاكه لماسح بصمة الإصبع مدمج “بزر المسافة” بلوحة المفاتيح، حيث إن هذه هي المرة الأولى التى يتم وضع مستشعر بصمة إصبع بهاتف مزود بلوحة مفاتيح QWERTY كاملة”.

ولا توجد الكثير من الهواتف الذكية التي تمتلك لوحة مفاتيح فعلية كاملة موجودة بداخلها، وقد تم تطوير مستشعر بصمة الإصبع الفريد من نوعه من قبل شركة تعرف بـ Fingerprint Cards AB، والتي تعمل مع فريق الأجهزة فى بلاك بيري لتطوير الأمر.

ومن المنتظر إطلاق هاتف BlackBerry KEYone خلال شهر أبريل بسعر 549 دولاراً أمريكياً، وقد فتحت الشركة بالفعل باب التسجيل للمستخدمين لتنبيههم عندما يصبح الهاتف متاحاً للحجز المسبق.