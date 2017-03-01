تفاصيل اتفاقيتين بين المملكة وإندونيسيا لتعزيز التجارة والاستثمار

المواطن – جاكرتا

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو التوقيع على اتفاقيتين بين البلدين لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار المشترك.

وتخص الاتفاقية الأولى برنامج تعاون تنفيذي في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وبين وزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارب المختلفة بما يحقق تطلعات الحكومتين.

وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الخاصة بالتنظيمات والسياسات وإرسال البعثات التجارية لتحسين العلاقات التجارية فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

أما الاتفاقية الثانية فهي برنامج للتعاون في مجال التجارة بين البلدين، موقعة بين وزارتي التجارة في السعودية وإندونيسيا.

بهدف تعزيز مستوى التعاون ويشمل تطوير استراتيجيات التجارة الخارجية والأبحاث التسويقية والأنشطة المشتركة وتبادل البيانات الإحصائية الثنائية والعالمية وتطوير قواعد البيانات الاقتصادية.

كما تنص على استكشاف الأنشطة الممكنة في التجارة الخارجية وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الندوات وورش العمل‎.