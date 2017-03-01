تفاصيل جلسة مباحثات الملك سلمان والرئيس الإندونيسي

المواطن – ترجمة سعد البحيري

تصدرت القضايا الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، المباحثات الثنائية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو في القصر الرئاسي في بوجور اليوم.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو ل. ب. مارسودي إن الزعيمان أكدا أن العمل على إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يستمر حتى يتحقق هذا الهدف.

وقالت في مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني بعد وقت قصير من انتهاء المباحثات بين الزعيمين إن الزعيمين اتفقا على أهمية حل النزاعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، بشكل سلمي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية.

وأكدت أن الزعيمان شددا على أهمية التعاون في تعزيز مكانة الإسلام باعتباره ” رحمة للعالمين”.

من جانبه قال نزار بن عبيد مدني إن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك القضية الفلسطينية ونشر مفهوم الإسلام الوسطي، كما اتفق البلدان على تشجيع التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تنص مبادئها على أهمية وضرورة احترام سيادة جميع الدول المعنية دون التدخل في شؤون الدول الأخرى.