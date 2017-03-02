ثغرة خطيرة تهدد أجهزة ماك حول العالم

المواطن – وكالات

أعلن باحثون من شركة جوجل الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة تهدد أجهزة ماك حول العالم.

حيث كشف باحثون يعملون في مجال الأمن والحماية يتبعون لشركة جوجل ثغرة أمنية في برنامج مكافحة الفيروسات ESET المبني خصيصاً لحماية نظام التشغيل ماكنتوش.

وبحسب خبراء التقنية قد يسبب هذا الخلل التقني هجمات ضارية عبر أنظمة ماكنتوش من خلال اختراق نظام مكافحة الفيروسات.

الثغرة الخطيرة اكتشفها الباحثان جيسون جيفنير وجان بي في نظام CVE-2016-9892 الخاص بتطبيق الحماية، ويسمح بقرصنة أنظمة ماك الأشهر أمنياً في العالم، بحيث يمكن عند استغلالها تنفيذ التعليمات البرمجية الخبيثة.