جامعة طيبة توفّر 47 برنامجًا للماجستير

المواطن - المدينة المنورة

تبدأ عمادة الدراسات العليا في جامعة طيبة فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير للعام الجامعي المقبل 1438 / 1439هـ، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، اعتباراً من يوم الأحد 13 / 6 / 1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 6 / 1438هـ.

وأوضح عميد الدراسات العليا في الجامعة الأستاذ الدكتور سامي بن علي القليطي أنَّ “القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في 47 برنامجًا للماجستير”.

وأبرز القليطي، أنَّ البرامج المتاحة تشمل:

كلية التربية التي تضم تخصصات:

المناهج وطرق التدريس

علم النفس التربوي

أصول التربية

الإدارة التربوية.

كلية العلوم التي تشمل تخصصات:

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

الرياضيات.

وبرامج الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية:

الدراسات الإسلامية (الثقافة الإسلامية)

الاستشراق

اللغة العربية (الدراسات اللغوية)

كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي لتخصصي:

علوم الحاسب

نظم المعلومات.

وأكد القليطي أنَّ القبول متاح للطلاب والطالبات في جميع التخصصات، عدا الثقافة الإسلامية والإحصاء والرياضيات التطبيقية فهي للطالبات.

وشدّد على أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، واطلاع جميع المتقدمين على شروط، ومتطلبات القبول لمرحلة الماجستير، عبر البوابة الإلكترونية، على الرابط www.taibahu.edu.sa، مشيرًا إلى أنه لن يتم استقبال أي ملف مناولةً.