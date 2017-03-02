جمرك جسر الملك فهد يتصدى لفتيات يهرّبن القورو

المواطن ـ الرياض:

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ جمرك جسر الملك فهد، تهريب 52,5 كيلو غرام من نبات القورو المحظور، عُثر عليها مع ثلاث فتيات قدِمن إلى المملكة عبر المنفذ.

وأبرز مدير عام الجمرك المكلّف ضيف الله العتيبي، أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يستقلها شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية وبرفقته عائلته المكونة من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات.

وأفاد أنه “عند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي، عثرت المراقبة الجمركية على 17.5 كيلو غرام من ثمار القورو المحظورة، مُخبأة في سترة كل فتاة كانت ترتديه، حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل سترة (جاكيت) ومن ثم حياكة المخابئ بقصد التمويه”، مبيناً أنه “تم اتخاذ اللازم حيال ذلك”.

وكشف أنَّه “نجح جمرك جسر الملك فهد، في إحباط كمية من الخمور بلغت 120 زجاجة، وذلك بعد أن تم محاولة تهريبها في عمليتين منفصلتين، حيث تم إخفائها داخل تجاويف الديكور الداخلي والخارجي للمركبتين”.

وأوضح العتيبي أنه “في المحاولة الأولى وعند قدوم إحدى المركبات وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة”.

وأبرز أنّه “في المحاولة الثانية وعند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى خزان الوقود”.

وأشاد مدير عام الجمارك المكلّف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها، منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية)، في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.