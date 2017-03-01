جوارديولا: مالك مانشستر سيتي يريد استمراري ولكن!

المواطن ـ وكالات



قال مدرب مانشستر الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يريده أن يستمر في قيادة الفريق لما بعد نهاية عقده الحالي، الذي يستمر ثلاث سنوات.

وفاز غوارديولا، الذي تولى مسؤولية سيتي قبل بداية الموسم، بدوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرتين مع برشلونة، كما فاز المدرب بلقب الدوري الألماني مرتين مع بايرن ميونخ.

والتقى المدرب الإسباني بمالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمرة الأولى، خلال عطلة وجيزة للفريق في أبوظبي مؤخراً.

وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية: “يرغب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن أستمر لفترة طويلة.. ولكن بالطبع يتوقف الأمر على النتائج”.

وأضاف مدرب السيتي: “بخلاف ذلك، سيتساءلون: ماذا حدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ ماذا يجب علينا فعله لنتحسن؟ هذه هي الإجراءات المتبعة. لإنهاء تلك الإجراءات، فإنهم سيساعدوننا”.

وتابع غوارديولا: “لم نتحدث عن الأهداف.. سيكونون سعداءً إذا فزنا.. أعرف أن عليّ الفوز ولكني تمكنت من ذلك في الماضي وسأكرره في الحاضر”.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة خلف تشيلسي المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر من فريق غوارديولا، ويواجه سيتي منافسه هادرسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الثانية في مباراة إعادة بالدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

وفاز سيتي 5-3 على موناكو الفرنسي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، وستقام مباراة الإياب في فرنسا في 15 مارس (آذار) الجاري.