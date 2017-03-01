حساب المواطن.. آمال وطموحات وأهداف تحققت قبل انطلاقه وجوانب إنسانية لم يغفل عنها

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يبني ملايين المواطنين آمال كبيرة على برنامج حساب المواطن منذ الإعلان عنه قبل شهرين تقرريبًا متطلعين إلى مساهمة كبيرة من البرنامج في تخفيف الآثار الناجمة عن عملية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة في حال تطبيقها.

إقبال كبير على عملية التسجيل

ومنذ انطلاق بوابة التسجيل في برنامج حساب المواطن مطلع الشهر الجاري شهدت البوابة إقبالًا كبيرًا من المواطنين في عملية التسجيل والتي شارف عدد المسجلين فيها على 11 مليون شخص بـ 3 ملايين مستفيد رئيسي مما يعادل أكثر من نصف عدد المواطنين البالغ عددهم 18 مليون نسمة حسب آخر إحصائية.

ويعتبر الكثير من المراقبين أن عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن تعد كبيرة جدًا بسبب عدم معرفة قدر المخصص الحقيقي لكل مستفيد وبسبب تأكيد تطبيق البرنامج، حيث يقترن تطبيقه برفع منتجات الطاقة في المملكة والتي لا تزال طور الدراسة بحسب المعطيات الاقتصادية وما تؤول إليه أسعار الطاقة العالمية مما يؤكد على ثقة المواطنين في البرامج الوطنية.

طموح رغم الغموض

ورغم غموض آليات وسياسات البرنامج يطمح ملايين المواطنين إلى أن تكون شروط الاستفادة من البرنامج سهلة وتراعي ظروف المواطنين، بحيث لا تنظر إلى الدخل الإجمالي، وإنما للدخل المتبقي بعد خصم القروض والالتزامات المالية على المواطنين واستبعاد مسألة احتساب دخل أي شخص غير دخل رب الأسرة كونه المسؤول الأول عن مصاريف الأسرة.

ارتياح وتفاؤل

عبر عدد كبير من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم بحساب المواطن وأن البرنامج سيحقق الأهداف التي رسم من أجلها وذلك بعد أن أكد القائمون على البرنامج أنه لن يتم رفع الدعم عن أسعار الطاقة إلا بعد تطبيق البرنامج، بحيث لا يتأثر المواطنون بآثار رفع الدعم وخاصة منخفضي ومتوسطي الدخل من الموظفين ومستفيدي الضمان الاجتماعي وكافة شرائح المجتمع .

فوائد تحققت قبل البرنامج

واعتبر عدد من المهتمين في عمليات الإحصاء أن برنامج حساب المواطن حقق هدفًا كبيرًا في تكوين قاعدة بيانات كبيرة يمكن أن تكون منطلقًا لأي برنامج آخر يتم إطلاقه مستقبلًا.

وبينوا أن حساب المواطن حقق عدة أهداف قبل تطبيقه وحتى لو لم يتم تطبيقه؛ من أهمها بناء قاعدة بيانات عملاقة ضمت قرابة 11 مليون شخص حتى الآن ، وكذلك ساهم التسجيل في البوابة بعملية تحديث لبيانات الكثير من المواطنين ، وكذلك معرفة متوسط دخل الفرد وكم تشكل الطبقة الفقيرة في المملكة والغنية والوسطى.

وأكدوا أن من الفوائد استجابة المواطنين الكبيرة وتفاعلهم مع البرنامج رغم عدم تأكيد تطبيقه.

ومن الفوائد التي حققها البرنامج التأكيد على وعي المواطن في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة؛ حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة 80‎%‎ من المسجلين في البرنامج سجلوا عبر الهواتف الذكية.

مراعاة للجوانب الإنسانية

أتاح برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه لحاملي بطاقات التنقل والعمل في التسجيل والاستفادة من دعم البرنامج وكذلك أتاح البرنامج للسعوديات المتزوجات من أجانب التسجيل وإضافة ابنائهم مراعاة لظروفهم كما هو في برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخرى مثل الضمان الاجتماعي وبرنامج حافز.

وبلغ عدد المسجلين من حاملي بطاقات التنقل والعمل وفقًا لآخر إحصائية أكثر من 6 آلاف شخص وعدد السعوديات المتزوجات من أجانب وأبنائهم أكثر من 25 ألف شخص.

ولعل من أهم الجوانب الانسانية التي وضعها القائمون على برنامج حساب المواطن هي مراعاة ظروف مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بتسجيلهم بشكل تلقائي في البرنامج قبل البدء باستقبال بقية المستفيدين وكذلك من الجوانب الإنسانية التي حققها الحساب فتح مجال التسجيل مجانًا لكبار السن والعجزة من خلال إعلان عدد كبير من لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية في مدن ومراكز وقرى المملكة تقديم التسجيل في برنامج حساب المواطن في مقرات اللجان الاجتماعية والجمعيات الخيرية بشكل مجاني.