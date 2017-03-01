خادم الحرمين في برقية لملك ماليزيا : الزيارة أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية

المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير لجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ ماليزيا فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الأخ السلطان محمد الخامس حفظه الله

ملك ماليزيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسعدنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نبعث لجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيناها والوفد المرافق أثناء زيارتنا لماليزيا .

جلالة الملك .. إن هذه الزيارة وما جرى خلالها من مباحثات قد أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات كافة وتعزيز التفاهم المشترك بين البلدين بما يعود بإذن الله بالخير لبلدينا وشعبينا الشقيقين بما يخدم الأمن والسلم الدوليين .

ونرجو من الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وأن يحفظ لبلدينا وشعبينا الشقيقين نعمة الأمن والازدهار .. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا .

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية