خادم _الحرمين يبحث تعزيز العمل المشترك مع رئيس إندونيسيا

المواطن – واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر إستانة الرئاسي في العاصمة جاكرتا اليوم، اجتماعاً ثنائيا مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية.

حضر الاجتماع، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الإندونيسي، وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي، ووزير الدولة براتكنو.