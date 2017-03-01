ديشامب: بنزيما قد يعود لمنتخب فرنسا بشرط !

المواطن ـ وكالات



فتح المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشامب، الباب أمام إمكانية عودة لاعب ريال مدريد، كريم بنزيما، إلى “الديوك” مجدداً.

وفي تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، قال ديشامب إنه “إذا استمر بنزيما في اللعب بالمستوى الحالي فسيعود إلى منتخب فرنسا في وقت ما”.

وتطرق مدرب الديوك إلى الانتقادات التي كان بنزيما قد وجهها له لعدم استدعائه لمنتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا الماضية، وقال فيها إن “ديشامب لم يستدعه لأنه رضخ لضغوط جزء من العنصريين في فرنسا”.

وحول هذا الأمر أشار ديشامب “هناك لاعبون أدلوا بتصريحات ضدي ولم يمنع هذا استدعاءهم للمنتخب، المنتخب لا يتعلق بشخص يروق لي وآخر لا.. إنه (بنزيما) ما زال أحد أفضل المهاجمين في فرنسا”.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غراييه، أعرب عن تأييده لعودة مهاجم الفريق “الملكي” إلى منتخب فرنسا، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن القرار بيد ديشامب.

يشار إلى أن المواجهة المقبلة لمنتخب فرنسا ستكون في 25 مارس (آذار) الجاري، أمام لوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.