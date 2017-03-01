رئيس إندونيسيا: أصلي لأجل أن يمنح الله الملك سلمان الصحة والسعادة

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

أكد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبلاده اليوم تمثل نقطة انطلاق قوية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف في الاجتماع الذي عقده مع الملك سلمان في القصر الرئاسي قبل قليل أن المملكة وإندونيسيا تلعبان دوراً محورياً في منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وقال: “إندونيسيا والمملكة العربية السعودية دولتان كبيرتان لهما تأثير مهم في المنطقة، وهما الدولتان المناسبتان لتعزيز التعاون الدولي”.

وأضاف الرئيس الإندونيسي أنه يأمل ويصلي من أجل أن يحمي الله الملك سلمان بن عبد العزيز وجميع أفراد عائلته وأن يمنحه دائماً الصحة والسعادة، وأن يحمي بلاد الحرمين ويحفظها من كل سوء.

وقال: “أنا أيضاً أدعو الله أن يمنح إندونيسيا والمملكة معاً السلام والازدهار”. بحسب صحيفة ريبابليكا الإندونيسية.

وعبر الرئيس الإندونيسي عن أمله أن تسهم الزيارة في تحسين وتعزيز العلاقات الثنائية مؤكداً أن زيارة الملك سلمان والوفد المرافق له شرف للشعب الإندونيسي.