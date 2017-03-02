رئيس البرلمان الإندونيسي يتحدث العربية احتفاء بالملك سلمان : أهلاً وسهلاً

المواطن – جاكرتا

عبر رئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفانتو عن بالغ ترحيبه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شرف المجلس اليوم.

وحاول رئيس المجلس أن يتحدث العربية أكثر من مرة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة موجهاً كلامه لخادم الحرمين بالقول ” أهلاً وسهلاً خادم الحرمين”.

كما خاطب الوفد المرافق للملك سلمان بالقول ” أصحاب المعالي والفضيلة” ليثير رد فعل قوياً داخل المجلس.

وأشاد رئيس المجلس بالعلاقات التي تربط البلدين منذ عقود وكيف تطورت في عهد الملك سلمان.

وختم بقوله: مرحباً بكم في بلدكم الثاني إندونيسيا. وكررها ثلاثاً.