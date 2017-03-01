ربة_البيت_الوظيفة_المهمشة.. فئة منسية تستحق الكثير

المواطن - عبد الرحمن دياب

حملة تهدف لرد الاعتبار إلى الزوجة والأم، وتؤكد على دورهما في المجتمع ونهضة الأمم، وحملت اسم حملةً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحت وسم باسم #ربة_البيت_الوظيفة_المهمشة.

وقال حكيمي: “وظيفة مرموقة تحظى بالقبول والشرف،موظفوها يتنافسون لتنفيذ أوامرها،صاحبته في نفس الوقت لها#صدقة_جارية دنيا وآخرة “.

وكتب حساب “العزة لله”، :”أعظم وظيفة إذا أحسنت المرأة تربية أبنائها ستنتج جيلًا عظيمًا”.

أما علي الزهراني فقال: “والله إنها أصعب وأجل الوظايف لا يتقنها لا كل عظيمة تستحق كل الحب والتقدير”.

وشددت ابتسام الجابري على أن: “كم هي الأم رائعة الأم هي أم البخاري والإمام أحمد .. الأم أمّة متى كانت أمّا مثلى لمثل هؤلاء الأئمة”.

وتعجبت سما: “وش المطلوب من هالحملة؟ لا أحديقاتل ويعاني مثل المرأة العاملة تقوم بدورهاودور زوجها وتجون تقولون لها تراك مقصرة؟”.

وأكدت بنت صامطة أن: “كل امرأة لا بد أن تكون ربة بيت قبل أن تكون موظفه لأن عملها بالمنزل هو الوظيفة الأساسية”.

وغردت سوما: “أتمنى من ولاة أمرنا الالتفات لهذي الفئة المنسية فهم يستحقون الكثير”.

ومن جانبها، قالت معتزة: “ربة البيت هي الركيزه هي الأساس الذي ينهض على أكتافهارجال ونساء هذا الوطن فتحيه لكل ربة بيت قامت وتقوم بأسمى رسالة”.