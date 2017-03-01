رصاصات مستوطن غادرة تنهي حياة فلسطيني شهيدًا في الخليل

المواطن ـ فلسطين المحتلة:

كعادتهم في الغدر، أطلق مستوطن يهودي، النار على مواطن فلسطيني، قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ما أدى إلى استشهاده.

وأكّدت مصادر فلسطينية، وشهود عيان في الخليل، إن الشهيد أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليه أحد المستوطنين النار عليه، قرب مستوطنة “تينة”، جنوب الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأبرز شهود العيان أنَّ “قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، ولم تقدم العلاج له، وبقي ملقى على الأرض، حتى استشهد”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تبلّغت رسميًا باستشهاد مواطن فلسطيني، عقب إطلاق النار عليه من قبل أحد المستوطنين جنوب الخليل.