رغم العطلة البرلمانية.. دعوة مجلس النواب الإندونيسي للانعقاد احتفاء بالملك سلمان

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

بالرغم من العطلة البرلمانية، دعا رئيس مجلس النواب الإندونيسي سيتيا نوفانتو إلى انعقاد المجلس لحضور كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي سيلقيها غداً الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب في مقابلة صحفية من القصر الرئاسي اليوم :” لقد طلبت من جميع الأعضاء الحضور ونحن متحمسون جداً للقاء الملك سلمان ” .

وأضاف بحسب صحيفة REPUBLIKA الإندونيسية أن المملكة لها علاقات قوية مع بلاده خاصة أنها تضم أكبر عدد من المسلمين حول العالم ولها أكبر حصة بين الحجيج.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الزيارة الحالية لها أهمية خاصة لدى الشعب الإندونيسي وهناك حفاوة شعبية وإعلامية بهذه الزيارة.

وكان رئيس مجلس النواب قد باشر بنفسه الإشراف على إجراءات تأمين مجلس النواب والمنطقة المحيطة به استعداداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين.