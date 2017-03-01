سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار!

المواطن - وكالات

أبرز الموقع الأمريكى theverge الحكم على “بول سكينر” المتخصص بالتصوير الجوى بالسجن 30 يوما مع دفع غرامة 500 دولار، بعد أن اصطدمت طائرته بدون طيار بعدد من الناس خلال عرض عام 2015، وتسببت فى فقدان سيدة لوعيها، لذا تم توجيه الاتهامات له من قبل القاضى “ويلى يجوريوس” بمحكمة بلدية سياتل، ورغم علم القاضى أن الاصطدام كان عرضيا وليس مقصودا، ولكنه رأى ضرورة معاقبته لمشاركته فى نشاط يضع الناس فى خطر التعرض للإصابة.

وهذه هي المرة الأولى التى تشمل عقوبة الطائرات بدون طيار الحكم على المذنب بالسجن، إذ كان هناك عدد من الاعتقالات والغرامات المتعلقة بحوادث الطائرات بدون طيار فى الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأوضح آرثر هولندا مايكل، المدير المشارك بمركز دراسات الطائرات بدون طيار، أنه لم يسمع عن أى شخص حصل على عقوبة السجن من قبل بسبب استخدام الطائرات بدون طيار، فرغم المخالفات التى ارتكبها البعض بسبب هذه لطائرات الذكية التى يسهل التحكم بها عن بعد، إلا أن عقوبة السجن لم تحدث من قبل.