سحب رعدية ممطرة وغبار يحجب الرؤية على 7 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة القصيم, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية, فيما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة خاصة الجنوبية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط . وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .